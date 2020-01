Vents troubles à l'ANACIM: le DG vire son chargé de Com pour un article de presse

Dans un article paru le 31 décembre 2019, PressAfrik, faisait état de vents troubles à l'Anacim et que le Syndicat des travailleurs réclamait la tête de leur DG Maguéye Maram Ndao.



Le mauvais temps continue d'impacter ladite structure. Menant à une sorte de "règne de la terreur" à l’Agence nationale de l’aviation civile et de météorologie (Anacim). Libération informe dans sa parution de ce samedi 25 janvier 2020, que Ndèye Rokhaya Mbodji a été tout simplement relevée de ses fonctions de chef du service Communication de l'Anacim. Pour cause ? Un article au vitriol de L'Observateur ( vendredi 25 janvier 2020) qui parlait le malaise qui s'est installé à l'Anacim. Eh bien, le Directeur général, Maguèye Marame Ndao, qui pense que la dame a commandité le papier, l'a tout simplement virée.



Pour rappel, le Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile (Sytac) avait lancé un haro sur la gestion « destructrice » du directeur de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la Météorologie (Anacim), en décembre 2019. Dans une déclaration incendiaire, le Sytsac en branche affilée à la Csa réclamait le départ de leur Directeur Général Maguéye Maram Ndao dont "les manquements" sont dénoncés.