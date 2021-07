Vers une Tabaski sans pain, les boulangers annoncent une grève

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (Enbs) et le Regroupement des Boulangers du Sénégal (Rbs) annoncent une perturbation du secteur dans les prochains jours.



D'ailleurs, une conférence de presse est prévue jeudi 15 juillet 2021, a appris PressAfrik. Au cours de cette rencontre des points comme: "la non-application de la réglementation du décret 2277 du 31 Décembre 2015 et ses conséquences sur le secteur de la boulangerie, le prix et et le poids du pain" seront abordés.