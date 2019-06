Versement de 250.000 dollars: un avocat de Aliou Sall, invite El Hadji Kassé à apporter les rectificatifs nécessaires

Me Babacar Ndiaye, avocat du frère du chef de l'Etat sénégalais, Aliou Sall, accusé de corruption dans un reportage publié par la BBC, a invité l'ex-porte-parole du Palais, El Hadji Kassé à apporter les rectificatifs nécessaires de sa déclaration sur TV5 du versement de 250.000 dollars (148 millions FCFA) vers la société de M. Sall.



"Il n'y a jamais eu de versement de 250.000 dollars dans le compte de Agritrans destiné à Aliou Sall, à quelque titre que ce soit. C'est une erreur du ministre conseiller, qui a causé d'énormes préjudices à Aliou Sall. Je voudrais inviter M. Kassé à apporter les rectificatifs nécessaires, parce que c'est la grandeur d'un homme, estime-t-il.



L'avocat affirme que El Hadji Kassé s'est trompé de bonne foi, mais il a l'obligation de reconnaître son erreur et de laver l'honneur de Aliou Sall. Il a précisé que la société Agritans a deux comptes bancaires et il n'y a pas de trace de virement de 250.000 dollars évoqué.



Le désormais ex-ministre conseiller en communication de la présidence de la République, El Hadji Kassé a déclaré sur TV5 que la société de Aliou Sall, Agritrans, a reçu un versement de 250.000 dollars pour une consultation agricole.



Après cette sorite, Macky Sall a décidé de se séparer de lui, en le limogeant. Cependant M. Kassé reste toujours au Palais. Il est désormais ministre conseiller en charge de la culture.