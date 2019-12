Victime d'agression, le président du mouvement "Reccu Fal Macky" craint pour sa vie

Le président du mouvement politique "Reccu Fal Macky ", Abdou Mbaye craint pour sa vie. En effet, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, l’homme informe que depuis la mise en place de son mouvement contre le régime présidentiel sa vie ne cesse d'être menacée par les "apéristes".



« Je prends à témoin le peuple sénégalais et les organisations de droit de l'homme sur le danger que je suis en train de vivre depuis un certain temps. En effet c'est la énième fois que l'on m’agresse et ça n'aboutit toujours à rien, comme si je ne suis pas un citoyen sénégalais qu'on doit protéger», tonne le sieur Mbaye.



Pour lui, cette énième forfaiture n'est que le fruit des "apréristes" et promets de ne pas baisser le bras dans sa lutte contre "la dynastie Faye –Sall" « un opposant n'a pas de droits dans ce régime, il est plutôt considéré comme un délinquant qu'on doit brutaliser comme on veut car il n'est pas d'accord avec le roi, puis le jeter en prison. Voilà notre sort nous opposants à ce régime. C'est le cas de mes camarades Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et compagnie. Cette dictature émergente de la dynastie Faye –Sall, ne nous fait pas reculer un iota. »



Mieux l’opposant qualifie le régime en place « de roublards, de trafiquants et d'amateurs», prenant exemple « la hausse de l'électricité qui est la conséquence direct du financement de sa réélection par nos finances publiques. Le peuple va continuer à payer ca, par un ajustement structurel qui va gonfler tous les prix dans les prochains jours », prévient t-il.