Victime d’une attaque au couteau : le père de Lamine Yamal reste sous contrôle à l'hôpital mais hors de danger

Père du footballeur du FC Barcelone Lamine Yamal, Mounir Nasraoui a été agressé au couteau, mercredi 14 août, alors qu’il promenait son chien dans le quartier de Rocafonda à Mataro, où a grandi le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne. Transporté en urgence absolue à l’hôpital, l’homme de 32 ans est désormais hors de danger. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce fait divers, rapporte Ouest-France.



Une dispute à l’origine de l’agression

Les faits se sont déroulés à une trentaine de kilomètres de Barcelone, où évolue son fils de 17 ans, révélation de la dernière saison sous les couleurs du Barça et de la Roja. Vers 21 h mercredi soir, Mounir Nasraoui a été poignardé à plusieurs reprises dans le dos sur un parking de Mataro, à la suite d’une dispute dans la rue avec des hommes qui l’avaient abordé, d’après le quotidien espagnol La Vanguardia, le premier à révéler ces informations. Ce jeudi matin, on ignorait encore les raisons qui ont conduit à cette agression.



Trois personnes arrêtées

Toujours selon le même média local, trois hommes ont été arrêtés par la police aux alentours de 23 h, grâce aux témoignages des voisins qui ont assisté à la scène. En garde à vue, ils sont présumés innocents, alors qu’une quatrième personne pouvant être impliquée serait encore recherchée par les Mossos d’Esquadra, du nom des forces de l’ordre de Catalogne chargés de l’enquête.



Son pronostic vital n’est plus engagé



Au moment où Mounir Nasraoui a été transporté à l’hôpital Can Ruti de Badalona dans la soirée, son état assez grave, puisqu’il a reçu deux coups de couteau au niveau de l’abdomen, d’après La Vanguardia. Mais son pronostic vital n’était déjà plus engagé quelques heures plus tard. Hors de danger et dans un état stable, la victime pourrait être hospitalisée deux ou trois jours avant de sortir selon Relevo.



Le père de Lamine Yamal doit également être entendu dans les heures à venir par les enquêteurs, ainsi que les témoins, afin de déterminer les circonstances de cette attaque.