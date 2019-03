Victime de chants racistes, la réponse de Krépin Diatta aux supporters d’Anderlecht

Victime de chants racistes et autres jets de projectiles contre Anderlecht, l’international sénégalais évoluant au poste de milieu de terrain au sein du club belge, le FC Bruges a répondu sur le terrain en étant l’auteur de la passe décisive sur le but égalisateur de son équipe.



Il a eu également un geste chahuteur à l’endroit du public. « Pourquoi j’ai fait ça ? » (Rires) logique non ? » Il poursuit : A chaque fois que je touchais le ballon, ils criaient ou lançaient des choses sur moi. C’était la première fois que ça m’arrivait c’est pourquoi je voulais attendre la réaction du public après le but », a expliqué Krèpin dans un entretien accordé Het Laaste Nieuws.