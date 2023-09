Victime de menaces de mort et de persécution, un proche l’opposant de Cellou Diallo recherché par la DIC

Le riche homme d'affaires, Souleymane Diallo, proche de l'opposant politique Cellou Dalein Diallo, craint pour sa vie après avoir été agressé aux Parcelles Assainies par des ressortissants guinéens. La Division des Investigations Criminelles (Dic) est à sa recherche depuis sa disparition, renseigne L’Observateur.



Souleymane Diallo, membre influent de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) et proche de l'opposant politique Cellou Dalein Diallo, est introuvable depuis près de trois semaines. D’après le journal, sa disparition fait suite à une plainte déposée au Parquet de Dakar.



Refugié au Sénégal depuis 2022 pour échapper aux autorités militaires en Guinée, Souleymane Diallo a été la cible de persécutions. Le 12 septembre dernier, il a déposé une plainte auprès du procureur de la République, accusant des individus de l'avoir menacé de mort et agressé violemment aux Parcelles Assainies, près de sa résidence dakaroise. Dans sa déposition, il a identifié ses agresseurs comme des personnes parlant le Soussou et le Pulaar guinéens, laissant penser qu'ils agissaient sur ordre.



Le procureur de la République a rapidement confié l'enquête à la Division des Investigations Criminelles (Dic). Cependant, depuis sa disparition, Souleymane Diallo n'a plus répondu aux appels des enquêteurs de la Dic, rendant difficile la progression de l'enquête. Des recherches sont actuellement menées pour le retrouver et mettre la main sur les personnes soupçonnées de l'avoir agressé.



Le leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, en exil entre Dakar et Paris, suit attentivement la situation en Guinée. Il a récemment condamné la répression brutale des manifestations à Boffa par le régime militaire au pouvoir.