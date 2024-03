Victoire de Bassirou Diomaye Faye : « C’est la volonté de Dieu », assure Mbaye Ndiaye

Le directeur des structures de l’Alliance pour la République (APR) et par ailleurs, ministre d’Etat Mbaye Ndiaye met la défaite de Benno Bokk Yaakaar sur le compte de la volonté divine. Il réfute la thèse du manque d’unité et de soutien à leur candidat Amadou Ba pour justifier cette défaite.



« Ce n’est pas lié à une question de représentativité ou de manque de satisfaction des populations d’ici ou d’ailleurs. C’est simplement la volonté divine qui s’est exprimée à travers le cœur de tous les Sénégalais, électeurs. L’électeur est le seul souverain qui donne le pouvoir », a déclaré Mbaye Ndiaye sur les ondes de la RFM.



Il ajoute : « Cette défaite son ampleur n’est pas liée à une question d’entente ou de non-entente entre les militants de Benno Bokk Yaakaar ou de l’APR. C’est une volonté divine. Jamais cela ne s’est réalisé au Sénégal ».



Pour le membre de l’APR, le fait que le « Président Bassirou Diomaye ait réussi partout à avoir des scores extrêmement élevés ce n’est pas lié à une volonté individuelle ou d’absence de volonté individuelle, c’est le fait de Dieu. C’est ce qu’il faut avoir comme lecture ».



Mbaye Ndiaye se plie à cette volonté divine et demande à tous les Sénégalais d’accepter cette décision et souhaite une très grande réussite au président élu.