Victoire de Madrid, Bayern et Liverpool, Roma

Malaga 1-2 Real Madrid
Madrid s'est hissé au troisième rang de la Liga grâce à sa première victoire en trois matches toutes compétitions confondues. Zinédine Zidane a reposé Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, mais Isco a ouvert le score avec un superbe coup franc en première période, son premier but pour le club depuis le 3 février, avant que Casemiro ne double le déficit.

Lazio 0-0 Roma

Roma occupe la troisième place de la Serie A au-dessus de son grand rival, le Lazio, après le Derby della Capitale. Eusebio Di Francesco a opéré un changement par rapport à l'équipe qui a battu Barcelone, avec Bruno Peres - et le Brésilien a battu le meneur avec Edin Džeko, tandis que Ştefan Radu a marqué rouge pour la Lazio.







Mohamed Salah est devenu le huitième joueur à marquer 30 buts en Premier League avec le deuxième but à Anfield, s'ajoutant à l'ouverture de Sadio Mané avant que Roberto Firmino ne finisse la victoire. Salah a huit buts dans ses cinq dernières apparitions pour Liverpool.