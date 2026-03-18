Victoire du Maroc sur tapis vert : les parieurs ayant misé sur les Lions de l'Atlas seront payés

Un opérateur de paris sportifs a annoncé ce mercredi 18 mars 2026 sa décision de payer les parieurs ayant misé sur une victoire finale du Maroc pour la CAN 2025. Cette mesure intervient trois mois après la fin de la compétition et fait suite à la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc sur « tapis vert ».



L'opérateur a choisi de traiter ces enjeux de manière exceptionnelle en utilisant une métaphore footballistique pour justifier son audace. « Comme une Panenka de Diaz, on a décidé d’être joueur même 3 mois après et on valide à titre exceptionnel tous les paris "Vainqueur de la compétition : Maroc" et "Victoire finale : Maroc" », a déclaré la plateforme dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux.



Cette décision technique permet de régulariser la situation des parieurs lésés par le changement de palmarès post-compétition. Bien que le Sénégal ait initialement célébré son sacre sur le terrain, le basculement administratif opéré par la CAF impose désormais aux bookmakers de s'ajuster à la nouvelle réalité juridique du tournoi.