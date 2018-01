Vidéo-​Mort du rappeur Fredo Santana à l'âge de 27 ans

Né Derrick Coleman, le 4 juillet 1990, le rappeur avait sorti son premier et unique album, Trappin Ain't Dead, en 2013. Il est également l'auteur de plusieurs mixtapes et singles, comme It's a scary life (2012), Fredo Kruger 2 (2017).















Crise d'épilepsie



Il a succombé, relate TMZ, à une crise d'épilepsie. Le jeune artiste avait été hospitalisé pour des problèmes au foie et aux reins, causés par sa consommation de "lean" (un mélange de sirop codéiné et d'alcool ou de soda). En 2014, il avait ainsi publié un morceau intitulé Codeine crazy.