Vidéo - Balla Gaye 2 met fin aux rumeurs son voyage "mystique" en Inde

Balla Gaye 2 est revenu sur les rumeurs comme quoi il a fait des sacrifices mystiques pour battre son adversaire Modou Lo.

Hier-mardi, lors son Face to Face avec le "Roc" des Parcelles assainies, le "lion" de Guédiawaye, victorieux du combat du 13 janvier dernier a donc nié ces accusions et estime que les gens doivent arrêter de spéculer sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas.



« Je suis un musulman. Il y’a des choses que je ne ferai jamais pour avoir une victoire. La vidéo qui circule comme comme j’ai coupé ma peau, je m’étais blessé durant les contacts et autres », affirme le lutteur.