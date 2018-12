Vidéo : Buteur Pape Abdou Cissé élimine le Milan Ac

Le défenseur sénégalais de l’Olympiacos, Pape Abdou Cissé a inscrit l'un des buts de son équipe face à l’AC Milan ce mercredi en Ligue Europa . Ancien joueur de l’AC Ajaccio, Pape Abou Cissé a enflammé le stade Karaïskakis en ouvrant le score (60e) de la tête, sur un centre de Koutris. Après le CSC de Zapata (70e). Reina marque le troisième but et envoie l’Olympiakos en 16es de finale. Scrore final (3-1).

Regardez le But de Pape Abdou Cissé...