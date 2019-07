(Vidéo) - #CAN2019 - Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal : "aucune pression ne nous tétanise"

Il porte son équipe en finale de la CAN 2019. Aliou Cissé est en passe de devenir l’homme fort du football sénégalais, s’il remporte le sacre continental avec les Lions de la Teranga. Avant la finale qui opposera le Sénégal à l’Algérie vendredi 19 juillet, l’ancien joueur du PSG et de Sedan est serein : "À nous de l'aborder avec beaucoup de sérénité, et beaucoup de calme". Interview exclusive du sélectionneur du Sénégal par TV5 Monde .