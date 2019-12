Vidéo - CR7 suspendu 2,56 mètres en l’air avant de marquer de la tête

Cristiano Ronaldo a inscrit un but incroyable de la tête contre la Sampdoria ce mercredi. L'attaquant est resté suspendu en l'air pendant quelques secondes avant de marquer.



R.N.

mis à jour le 19 décembre 2019 à 10h35

Il est habitué des buts de la tête. Grâce à son incroyable détente, Cristiano Ronaldo a inscrit un magnifique but de la tête à la 45e minute du match contre la Sampdoria ce mercredi. Il a permis à la Juventus de virer en tête à la mi-temps et de l'emporter au final (2-1).