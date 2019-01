Vidéo - En visite au siège saccagé de Sonko, Idy rappelle à Macky que "la stabilité est le bien le plus précieux du Sénégal"

Idrissa Seck et quelques leaders du C25 étaient ce jeudi après-midi, au siège saccagé de Ousmane Sonko à Yoff, pour s'enquérir de l'état des lieux. Le leader de Rewmi a appelé les acteurs politiques au calme en cette période pré-électorale avant de rappeler que "la stabilité du Sénégal est son bien le plus précieux". Au régime en place, Idy a souligné que "les deux premières fonctions d'un Etat, c'est de garantir la justice et la sécurité" et que si les acteurs de cet Etat ont eux-mêmes recours aux milices privées, cela signifie qu'ils n'ont pas confiance en leur propre sécurité et en leur propre justice. Regardez !!!