Vidéo - FMI-Etat du Sénégal: les termes d'un accord

Corinne Deléchat, Chef de Mission du FMI pour le Sénégal, a fait quelques recommandations pour la croissance au Sénégal. Le premier pilier pour elle, c’est d’avoir des actions concrets pour encadrer le développement du secteur privé à deux niveaux : au niveau des entreprises, d’encourager le développent de l’accès au financement des PME. Mme Deléchat a également évoqué le maintient et la viabilité des finances publiques, et de la dette. Ce qui est pour elle, le deuxième pilier du programme. Et l’autre volet, selon elle, c’est le volet éducation et formation professionnelle. « Améliorer les qualifications des jeunes qui arrivent sur le marché du travail », a-t-elle précisé. Poursuivant ses propos, le Chef de Mission du FMI évoque comme troisième volet, la gestion saine des hydrocarbures. Suivez la vidéo !!!