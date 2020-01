Vidéo-France : une Sénégalaise meurt dans un incendie

La Sénégalaise, Mame Dieynaba Diop, est morte dimanche 12 janvier au cours d’un incendie qui s’est produit dans un pavillon, à Angers, dans l'ouest de la France. Connue sous le nom de Woré, la victime est mère de famille.



Ses deux (2) enfants, un garçon âgé de 8 ans et une fille de 15 ans, ont échappé belle. Le premier est sorti de la maison et le second a sauté par la fenêtre du premier étage. Une autre personne, un homme de 33 ans, s’est aussi échappé. Ils ont été admis à l’hôpital d'Angers pour recevoir des soins .



Les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour éteindre les flammes.