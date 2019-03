Vidéo - Gana Gueye (EVERTON) a digéré son transfert raté au PSG

💬 "Tout le monde le sait, j'étais un peu déçu de ne pas rejoindre le #PSG"



ll n’a pu monter dans le train, et l’a peut-être laissé filer pour toujours. Mais Idrissa Gueye est un professionnel, un vrai, et il a donc effacé le douloureux épisode de son transfert manqué au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’il a assuré au Late Football Club, sur Canal+ Sport. « J’étais un peu déçu de ne pas rejoindre le PSG, car c’est un grand club et tous les joueurs rêvent de jouer la Ligue des Champions et gagner des trophées, a-t-il confié. C’est un club qui ne se refuse pas. J’étais prêt à y aller. Cela ne s’est pas fait. ».GUEYE VERS UN TRANSFERT EN FIN DE SAISON ? Désormais, l’ancien joueur de Lille est passé à autre chose. « J’ai plutôt bien digéré car j’ai su vite me reprendre et me reconcentrer sur mon club pour bien finir la saison, a-t-il assuré. Ce n’est pas mon genre d’aller au clash avec mon club, surtout qu’il a tout fait pour moi. Je continuerai de tout lui donner. Je me concentre sur la fin de saison et après, on verra ». Peut-être a-t-il un autre rêve. Une chose est sûre, il y a très peu de chances que le PSG s’intéresse de nouveau à lui.