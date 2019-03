Vidéo - Incendie Petersen: Au-delà des causes, le manque de moyens de nos forces de secours n’est pas digne d’un pays qui se dit émergent

Un élément des Sapeurs-pompiers au milieu des flammes, avec ses collègues, et qui ne peut compter que sur les riverains et autres citoyens lambda, présents sur les lieux, pour le ravitailler en eau dans des bouteilles de 10 litres. C’est sans doute le plus triste spectacle que le sinistre de ce vendredi à Petersen a offert, après les centaines de millions d’inves de Sénégalais parties en fumées. Regardez bien, vous êtes au pays où le Plan Sénégal Émergent, a déjà bouclé sa phase 1, nous dit-on !!!