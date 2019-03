[ Vidéo] Le témoignage du petit garçon qui a alerté la police milanaise et sauvé ses amis

Un projet macabre heureusement déjoué par la police... grâce à l'appel salvateur d'un jeune garçon de 13 ans. Héros du jour Le héros du jour a en effet pu récupérer le téléphone d'un camarade avant de donner l'alerte. "Nous avions tous très peur. Il a vidé un bidon d'essence dans le bus, il nous a ligotés et a confisqué tous les téléphones pour que l'on ne puisse pas appeler la police", a-t-il raconté, relayé par La Repubblica (voir vidéo).



"Le téléphone d'un de mes amis est alors tombé par terre et j'ai réussi à défaire mes liens pour le récupérer. J'ai pu prévenir les carabiniers", ajoute-t-il calmement face aux caméras. Intervention de la police Les forces de l'ordre ont ainsi pu intervenir à temps et faire sortir tous les enfants en brisant les vitres arrière... peu avant que le chauffeur ne mette le feu au bus scolaire.



La vidéo éloquente d'un témoin à découvrir ci-dessous. Si quelques enfants ont été légèrement intoxiqués par la fumée, aucun d'entre eux n'a été sérieusement blessé. L'auteur a été interpellé. Il aurait motivé son geste pour venger les migrants et leurs enfants morts en traversant la Méditerranée.



7sur7