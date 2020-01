Vidéo - Les ressortissants de 44 villages de Dandé Mayo ont marché ce vendredi à Dakar pour dénoncer "un mépris des autorités"

Un an après leur marche à Matam pour la réhabilitation de la route Nawel-Dembacane, les populations de 44 villages de Dande Mayo se sont retrouvés à Dakar ce vendredi 17 janvier pour encore protester contre ce qu'elles appellent "un mépris des autorités sénégalaises". Le mouvement Dandé Maayo Emergent demande l’accélération des travaux sur l’axe Nawel jusqu’à Dembancane et exige d’autres travaux dans le domaine de la santé etc. Regardez !!!