Vidéo - Mondial 2018 : Mourinho prédit un Sénégal-Belgique en 8e de finale

Le Sénégal passera les phases de groupe à la Coupe du Monde et fera face en 8e de finale à la Belgique. Ceci est la prédiction du coach de Manchester United Jose Mourinho.

Dans une vidéo, le Portugais a également donné toutes les affiches selon lui des huitièmes de finale.



L’affiche des 8e de finale prédit par Jose Mourinho

Uruguay vs Portugal

Espagne vs Russie

France vs Nigeria

Argentine vs Australie

Brésil vs Mexique

Allemagne vs Suisse

Angleterre vs Pologne

Sénégal vs Belgique