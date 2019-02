Vidéo - Pape Diop déplore la qualité "néfaste" de l'encre indélébile utilisée dans les bureaux de vote

Pape Diop membre de la Coalition "Idy 2019" a tenu ses propos après avoir accompli son devoir citoyen. "Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes pour qu'ils sortent et votent massivement et que cela soit dans la paix la démocratie et la transparence. Par contre j'ai rencontré des électeurs qui ont déjà voté et me signalent que l'encre indélébile n'est pas bonne chose que nous déplorons", a-t-il dit... Regardez !!!