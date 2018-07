Vidéo - Regardez le premier but de Demba Ba après son retour en Chine

De retour en Chine en provenance de Turquie, Demba Ba n’a pas mis beaucoup de temps pour ouvrir son compteur but, pour son premier match avec le Shanghai Shenhua.



L’attaquant sénégalais a offert la victoire à Shanghai Shenhua face à Tianjin Teda en marquant le seul but du match à la 82e minute. Un retour gagnant pour celui qui a quitté le club sur un très mauvais souvenir et une grave blessure.