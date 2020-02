( Vidéo) Rond point Liberté 6: les commerçants crient leur ras-de-bol et demandent un site de recasement

Des tas ordures par-ci et par-là, des débris de tables et des zincs à même le sol, tel est le décor du marché du rond-point Liberté 6 qui est méconnaissable ce lundi après le passage des engins et bulldozers, dans la nuit de dimanche 23 février 2020. Interrogés, les quelques commerçants qui étaient sur les lieux pour constater les dégâts, disent être très remontés contre les autorités sénégalaises. Ils les accusent de vouloir précipiter les choses alors les chantiers du Bus rapid transit (Brt) n'ont pas encore démarré. Ils demandent un site de recasement à la place des indemnités.