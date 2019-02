Vidéo - Sonko persiste et signe: "les jeunes doivent aller voter et rester dans les bureaux pour sécuriser le vote"

Ousmane Sonko est convaincu que si les jeunes sortent le 24 février pour aller voter, Macky Sall n'ira même pas au second tour de la présidentielle. Selon lui, la jeunesse sénégalaise a une occasion inespérée de changer "l'élite politique corrompue et incompétente" qui la dirige depuis des décennies. Le candidat de la coalition Sonko Président appelle également les jeunes à rester dans les bureaux de voter après avoir effectué leur devoir citoyen. Parce que dit-il, c'est la seule manière de sécuriser le vote et d'échapper à un hold-up électoral... Regardez !!!