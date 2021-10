Vidéo - UCAD: le Directeur du COUD dévoile sa politique environnementale au Campus universitaire

Le Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène, a procédé ce vendredi à la cérémonie de déclaration de politique environnementale. Ce, pour l’amélioration continue des conditions de vie et de travail des étudiants conformément à sa mission. Une déclaration qui a été suivie d’une visite guidée pour montrer les réalisations qui ont été faites au sein du campus de l’Université Cheikh Anta Diop.



S’attachant à la gestion de l'environnement, le Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue des conditions de vie et de travail des étudiants conformément à sa mission. A cet effet, la Direction du COUD a pour ambition de faire des campus sociaux des lieux d'épanouissement et de bien-être propices au développement des savoirs.



« Dans la perspective de faire des campus sociaux des lieux d'épanouissement et de bien-être propices au développement des savoirs, le COUD a pris l'option de s'inscrire dans une voie articulée autour d'un triptyque, à savoir : l'amélioration de sa performance environnementale, le respect des obligations de conformité, la réalisation des objectifs environnementaux. À court terme, elle vise la certification ISO 14001 version 2015. À moyen terme, la Direction du COUD a pour objectif de redonner à l'étudiant sa place d'antan en créant une conscience collective environnementale dans les campus sociaux. À long terme, amélioration académique des étudiants est attendu », a déclaré Maguette SENE Directeur du COUD.



Alioune Faye, chef du département des Services techniques du Coud a lui soutenu que la déclaration de politique environnemental entre dans le cadre de l'atteinte de son objectif concernant la certification ISO 14001. M. Faye est aussi revenu sur la visite guidée des réalisations du Directeur du Coud dans le campus universitaire. Vidéo !!!