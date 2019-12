Vidéo - Un des fils de Cissé Lô répond à Yakham Mbaye: "c'est soûlard qui traîne dans les écoles pour chasser des mineures"

Dans un entretien accordé au site Métrodakar, Pape Lô, un des fils du député Moustapha Cissé Lô, demande à son père de ne pas répondre aux "provocations" de Yakham Mbaye, suite à la sortie médiatique de ce dernier soutenant que son père a bénéficié de l'État, cette année, de six marchés d'un volume de 4 531 tonnes de semences et d'engrais. Ajoutant que c'est au moyen de chantages et de menaces qu'il est parvenu à ses fins. Dans une vidéo de six (6) minutes, le jeune demande à son père de ne pas répondre au DG du journal Le Soleil, par ailleurs, proche du chef de l'Etat qu'il qualifie de "soûlard".