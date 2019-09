Vidéo déguerpissement marché Castors - Le maire Cheikh Gueye affirme que c'est une préoccupation des riverains

Les autorités municipales de la commune de Derkhlé sont passé à l'acte après leur note administrative publiée jeudi et annonçant l'opération de désencombrement et de nettoiement du marché de Castors les 21 et 22 septembre 2019. Le maire de ladite commune Cheikh Gueye, qui est venu superviser les travaux, a affirmé devant la caméra de PressAfrik que cette opération était une préoccupation des riverain... Regardez !!!