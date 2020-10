Vidéo filmée par Marichou sur un minaret de la grande Mosquée de Touba: le Dahira Moukhadimatoul Khidma s’explique

La vidéo tournée par l’actrice de cinéma Marichou au plus haut sommet de la Grande mosquée de Touba qui a suscité l’ire des talibés mourides fait réagir le Dahira Moukhadimatoul Khidma, en charge de l'entretien et de la préservation de l'édifice. Son chargé de communication, Makhtar Kane a apporté des précisions sur comment Marichou a fait pour accéder au minaret.



D’entrée, il a tenu à préciser dans les colonnes de Source A, qu’aucun membre du Dahira n’a reçu un franc de la dame : « Nous ne connaissons pas cette dame et nous n’avons reçu aucun franc d’elle ».



Makhtar Kane est revenu sur comment l’actrice a pu accéder au minaret. Selon lui, elle a été aidée par un technicien d’une société venu à la grande Mosquée, quelques jours auparavant, pour y installer des caméras de surveillance. Le technicien a fini par entretenir de très bonnes relations avec un membre du « Dahira » à la fin de sa mission.



Poursuivant, il a jouté : « Le technicien y était revenu, le jour du Magal, en compagnie de Marichou, pour effectuer une visite. Ainsi, l’ami du technicien en question, lui a facilité l’accès. C’est dans ces circonstances que la dame a filmé une vidéo sur un minaret, avant de la publier sur les Réseaux sociaux ».



Précisant que son collègue impliqué dans cette histoire fait partie des membres les plus jutes de « Moukhadimatoul Khidma ».



Makhtar Kane a, toutefois, souligné, que tout visiteur peut monter sur les minarets, en respectant les conditions fixées.