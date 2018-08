Vidéo : le premier but de Cristiano Ronaldo avec la Juventus

C’était la sensation de l’été, le transfert de CR7 à la Juve, et pour son premier match sous ses nouvelles couleurs il n’a pas fallu attendre longtemps pour que le quintuple ballon d’or fasse trembler les filets. Dès la 8e minute, la star portugaise a transformé sa première occasion, face à l’équipe B de la Juventus, rapporte "Footmercato" . Score final 5 buts à 0 pour l’équipe première de la Juve, alors que la rencontre a été in terrompue dès la 72e minute à cause de l’envahissement du terrain.