Vidéo : une étudiante dénonce les affrontements à l'Ucad

Ciré Diéme, étudiante à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a dénoncé vendredi les affrontements entre les jeunes de l'opposition et les policiers. Ces échanges de pierres et tirs de lacrymogènes qui ont eu lieu à la porte principale du temps du savoir nuisent à l'avancée de l'éducation a-t-elle estimé, appelant le président Macky Sall à trouver une solution, car il en est le "responsable".