Vigies aphones ! La chronique de Kaccor sur le silence des intellectuels face aux dérives du régime de Macky Sall

Vigies de la démocratie, où êtes-vous ? Intellectuels, acteurs de la vie politique, artistes, société civile...où vous terrez-vous ? Vous tous qui étiez en 2012 dans les rues, s’opposant à une troisième candidature de Me Wade, sortez et faites entendre vos voix. Se taire, c’est être demain complice d’un carnage inévitable. Le plus vieux acteur de la scène politique, après Wade, et qui en juin 2011 faisait face à des policiers, tenant à la main une grosse pierre et le regard rouge de sang. Ce vieil homme aussi doit sortir de son mutisme et rappeler à l’ordre celui qui lui a offert tous les privilèges.



L’heure est critique, mais personne ne semble en mesurer la gravité. On n’entend pas non plus la voix de régulateurs sociaux. C’est le silence radio dans les villes dites saintes et paroisses où les religieux suivent la situation politique et sociale avec détachement, attendant que tout explose pour venir éteindre un feu qui risquerait de se propager partout dans le pays. Avec ces hommes décidés à ne rien lâcher et à s’accrocher au pouvoir en piétinant des règles établies et régies par une Constitution écrite dans un français d’une belle clarté et qui ne doit donner lieu à aucune autre interprétation, il est temps que des voix se lèvent et se fassent entendre. En face de ces gens qui s’accrochent bec et ongles, une opposition tout aussi déterminée à défendre des acquis.



Devant un tel tableau, il est à craindre le pire c’est-à-dire une confrontation qui ne laissera personne, et

encore moins le pays, intact. Surtout que, du côté du pouvoir où l’on se sent si fort et si puissant, ils disent avoir la Loi, la Justice et l’Autorité avec eux. En des termes plus prosaïques, ils ont la force et le pouvoir de réprimer, juger et emprisonner sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Ils ont semé les graines d’une tyrannie qui se manifeste déjà par des arrestations et emprisonnements déraisonnés.



La dernière arrestation en date, c’est celle du rappeur Nit Dof Killer, déjà interdit de tenir son concert annuel

au stade Iba Mar Diop par le préfet de Dakar. A propos de Loi, celle que les gens au pouvoir détiennent va s’abattre implacablement sur celui qui constitue le plus grand cauchemar du Chef. Les voies qui mènent à la confrontation sont ainsi largement ouvertes face à un Chef sourd et aveugle et acclamé par des pyromanes.



Kaccor, Le Témoin