Ville de Dakar: les Conseillers municipaux adoptent une motion de soutien contre sa suppression

Les Conseillers municipaux de la ville de Dakar ont voté mardi, le projet de budget 2021. A l’occasion, ils ont fait passer une motion de soutien pour demander au gouvernement de surseoir à son « entreprise politicienne » visant à supprimer les 5 villes dont celle éponyme de la capitale sénégalaise.



« Nous Conseillers municipaux de la Ville de Dakar, dénonçons et condamnons fermement l’entreprise politicienne orchestré par les autorités tendant à la suppression des villes, entités collectivités territoriale (Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès) », a déclaré Ibrahima Diamé, ex-maire de la Patte d’Oie, quelques minutes avant la levée de la séance du vote du budget 2021.



Poursuivant, M. Diamé a rappelé au ministre Porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye, et au Gouvernement que l’existence de ces villes et leurs importances sont indiscutables, tant du point de vue de la philosophie de la décentralisation que de la gouvernance territoriale, en passant pour l’exposé des motifs de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code de collectivité locales.



« Soutenons l’ensemble des exécutifs locaux de ces villes ; exigeons le maintien de ces entités décentralisées pour consolider la prise en charge des préoccupations des populations », a-t-il lancé sous les applaudissements de l’assistance.