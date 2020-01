Ville de Pikine: «Je suis candidat, Abdoulaye Timbo n’est pas à la hauteur (Amadou Diarra)

Le maire de Pikine Nord, Amadou Diarra, a annoncé sa candidature à la mairie de la ville de Pikine, estimant que l’actuel maire Abdoulaye Timbo, oncle du chef de l’Etat, n’est pas à la hauteur des attendes des Pikinois. Il l’a fait savoir jeudi lors d’une cérémonie de remises d’intrants administratifs et pédagogiques écoles élémentaires de sa commune.



« J’avais soutenu la candidature de Madické Niang lors de la dernière présidentielle. En ce moment où il a pris sa retraite politique suite à un ndiguel du khalife général des mourides, moi j’entame ma naissance politique », a déclaré M. Diarra.



« Maintenant, ce que je vais faire déprendra de plusieurs factures. Mais, ce qui est sur, j’ai l’ambition de diriger la ville de Pikine. Il faut d’abord gagner la commune de Pikine Nord pour prétendre à ce fauteuil. Je dis aux populations que Amadou Diarra a l’ambition de gagner la commune de Pikine Nord et ensuite prétendre diriger la ville de Pikine », a-t-il ajouté



Diarra dit avoir beaucoup d’ambitions pour le département. Aussi son engagement pour le développement de Pikine, dit-il est l’envol du département. D’après lui, l’actuel maire de la ville de Pikine Abdoulaye Timbo a fini de montrer ses limites.



« Le maire qui est actuellement à la tête de la ville de Pikine n’a pas suffisamment travaillé. S’il l’avait fait je n’aurai pas annoncé ma candidature pour diriger la ville de Pikine. Ce qu’Abdoulaye Timbo a fait pour Pikine, je peux le multiplier par 10. Je suis plus expérimenté que lui », le défie-t-il.