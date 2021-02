Violation couvre-feu: Alioune Mbaye en profitait pour aller prendre des verres avec ses amis

Attrait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar pour violation du couvre-feu en état d’ivresse, Alioune Mbaye confie devant la barre qu’il est sorti au environ de 20h30 pour aller voir ses amis. « J’étais sorti pour voir des amis, j’en ai profité pour prendre un verre, mais je n’étais pas ivre », se défend-t-il tout en expliquant avoir fait un choc parce que les pneus de sa voiture étaient crevés.



Le représentant du ministère public a demandé une application de la loi. L’un des avocats de la défense, Me Ibrahima Mbengue, a soutenu que son client a l’habitude de boire et ce n’est pas interdit. Ce dès lors qu’il était maitre de lui et n’était pas ivre.



L’avocat invitant la cour à tenir compte de tous ces éléments en faisant une application bienveillante de la loi à son client. Pour son autre confrère de la défense, Me Abdourahmane Diallo, le problème d’ivresse ne se pose pas parce que son client était conscient.



Aussi, à l’instar de son confrère Me Mbengue, il a sollicité qu’on le relaxe pour l’état d’ébriété et pour la violation du couvre-feu de bien tenir compte des embouteillages et lui faisant une application bienveillante de la loi. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable en le condamnant à 3 mois assortis de sursis, rapporte Le Témoin.