Violence au Consulat de Paris : les précisions du ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a réagi suite à l’information selon laquelle un compatriote aurait été violenté par deux agents du Consulat général du Sénégal à Paris. Les services d’Amadou Ba ont apporté quelques précisions sur cette affaire qui a eu lieu le mercredi 30 septembre 2020, dans les locaux du Consulat.



« Dès qu’elles ont été informées de cet incident, les autorités du Ministère ont demandé au Consul général de faire un rapport circonstancié sur les faits allégués. Ce rapport a été reçu au Département le jeudi 1er octobre 2020 », peut-on lire dans une note parvenue à PressAfrik.



En plus de ce rapport, informe la même source : « une mission de l’Inspection interne du Département sera incessamment dépêchée à Paris afin de mener une enquête exhaustive et faire rapport dans les meilleurs délais ».



Le Ministère de renseigner qu’il « prendra avec diligence toutes les mesures appropriées que requiert cette affaire, conformément à sa vocation d’assurer un service public de qualité, accessible et convivial ».