Violence basée sur le genre : « Chacun de nous doit s'impliquer dans la prévention » (point focal PNUD)

« Le réseau d’Ambassadeurs de Marque, (journalistes, influenceurs et blogueurs) est un maillon capital pour relayer les informations clés et rappeler à chaque sénégalais que les violences basées sur le genre constituent une violation des droits de l’homme et que chacun doit s’impliquer dans la prévention », a dit Mme Sam, ajoutant que «la puissance du réseau (des journalistes) a permis de toucher 1,5 m de personnes entre 2020 et 2021 (moments forts ou le Covid impactait le pays et ou les violences ont connu une importante hausse)».



Selon elle, le thème choisi pour la campagne Tous UNiS est : « Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles » pour 2023 met l’accent sur l'importance de financer différentes stratégies de prévention des violences. « Le plaidoyer, l’information, la communication et l’influence sont des stratégies à forte valeur ajoutée pour la prévention des violences mais également pour engager les hommes jeunes et moins jeunes dans cette dynamique».

Mme Sam rappellera que l'égalité des sexes constitue un cheval de bataille commun pour les Nations Unies. Le PNUD, aux côtés d’ONUFEMMES et d’autres organisations du SNU est très engagé pour l’égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles à travers son plan stratégique (2022-2025) et sa stratégie genre globale (2022- 2025), notamment avec la solution de signature 6 Égalité des genres qui vise à surmonter les obstacles structurels et les normes sociales à l’égalité entre les genres, renforcer l’autonomisation économique et le leadership des femmes, promouvoir l’égalité de pouvoir et de représentation, prévenir et répondre à la violence basée sur le genre et contribuer à fournir de meilleures données et analyses pour l'élaboration des politiques».

C’est pourquoi, dit-elle, le PNUD et ONUFEMMES travaillent ensemble dans un projet intitulé Leaders locaux et changement de comportement en matière d’Egalite des sexes dans 5 communes du pays qui met l’accent sur la "masculinité positive" pour ressortir la dimension territoriale et être proche des populations, en se sens les radios communautaires de Bargny, Sandiara, Ndiaffate, Ndiob et Montrolland sont un excellent canal de communication pour le changement de comportement.

