Violence électorale : la Dic débarque à Tamba

La Division des investigations criminelles (Dic) de la police judiciaire est à Tambacounda. C’est suite aux échauffourées qui ont lieu dans cette zone entre les militants du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et ceux de Benno Bokk Yakaar (BBY) faisant état de deux morts et de plusieurs blessés.



En effet, dans cette affaire, 24 personnes faisant partie de la garde rapprochée d’El Hadji Issa Sall ont été arrêtés par les forces de l’ordre. Le procureur de Tamba, Demba Traoré, qui a fait face à la presse mardi, avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour mettre la lumière sur cette affaire.