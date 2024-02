Violence sur un adjudant de la police : Trois manifestants arrêtés

Des troubles ont éclaté à travers le pays après l'annonce du rapport de l'élection présidentielle du 25 février 2024 par le Président Macky Sall, entraînant des scènes de violences inquiétantes. Dans ce contexte tendu, le Commandant du corps urbain de la police des Parcelles Assainies de Thiès a été sauvagement agressé par des manifestants, suscitant une réaction immédiate des autorités, rapporte L'Observateur.



L'incident tragique s'est déroulé dimanche dernier, au moment où le policier exerçait ses fonctions de maintien de l'ordre, l'Adjudant accompagné de son dispositif a tenté de favoriser la médiation avec les manifestants du parti Pur. Alors qu'il engageait un dialogue pour dissuader certains manifestants, un groupe les a attaqués de manière surprenante, utilisant des jets de pierres.



Pour échapper à cette agression, les forces de l'ordre ont pris la fuite, mais ont été poursuivis par des jeunes manifestants déterminés à infliger des sévices. Dans cette course effrénée pour rejoindre leur véhicule, le Commandant a malheureusement trébuché devant une armée de pierres et de bâtons.



La scène a pris une tournure violente alors que le Commandant était malmené par les manifestants en colère. Cependant, des passants ont réussi à l'extraire de la fausse hostile et à le conduire en urgence à l'hôpital, où il a été pris en charge médicalement.



Face à cette situation, une enquête a été ouverte par les éléments du commissariat central de Thiès. Après quelques jours d'enquête, trois individus ont été appréhendés et sont actuellement en garde à vue. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'arrêter tous les manifestants impliqués dans cette agression violente contre le Commandant de la police des Parcelles Assainies de Thiès.