Violences dans les « Navétanes » : le Président Diomaye Faye veut une réforme du championnat populaire

Le Président Bassirou Diomaye Faye souhaite une réforme du championnat national populaire, connu sous le nom de « Navétanes ». Selon lui, ces compétitions sont souvent à l'origine de troubles à l'ordre public, provoquant des incidents violents et tragiques dans plusieurs localités du Sénégal.



A ce sujet, le chef de l’Etat a demandé au ministre chargé des Sports « d’engager des concertations avec toutes les parties prenantes en vue d’une maitrise du calendrier des compétitions et surtout de procéder à la réforme du Mouvement «Navétanes» afin de l’ancrer dans le développement du civisme et la promotion d’une citoyenneté constructive », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025.