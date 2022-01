Violences électorales: Dieynaba Ndiaye, présumée commanditaire de l’incendie à Keur Massar recherchée

Suspectée d’être la commanditaire de l’incendie criminel à Keur Massar, Dieynaba Ndiaye est dans le viseur des gendarmes. Elle est désormais placée au cœur de l’enquête des hommes en bleu.



Selon « L’Observateur », un peloton de la gendarmerie s’est déployé au quartier Kawsara pour la cueillir, mais elle était introuvable. Elle a subitement disparu et a éteint son téléphone portable.



Devenue suspecte numéro un, Dieynaba Ndiaye, présumée innocente avait produit différents audios dans lesquels elle a menacé ouvertement de « réduire en cendres » Aminata Assome Diatta, responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Keur Massar Nord, et candidate à la mairie de cette commune, par ailleurs ministre du Commerce.



D'après les informations de « L’Observateur », ces audios qu’elle a fait circuler dans différents groupes WhatsApp, ont été mis à la disposition des enquêteurs et sa voix a été bien identifiée et authentifiée. Il s’y ajoute que tous les témoignages ont confirmé qu’elle s’est bien présentée au thé-débat organisé par Dié woulé Ndiaye, en fin d’après-midi du mercredi 19 janvier, pour menacer de s’en prendre à elle.



Brûlée au troisième degré, T. Sall l’enfant de trois ans qui avait été admis en réanimation, n’est pas encore tiré d’affaire, même si son pronostic vital n’est pas engagé. « Il est toujours en réanimation, mais son état s’est stabilisé », confie un proche de la famille.

Il en est de même pour son grand-père, également atteint par le feu provoqué par les assaillants dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 janvier 2022.