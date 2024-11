Violences électorales: Guy Marius Sagna prend le contrepied de Sonko "la vengeance: non"

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, l'ex-député Guy Marius Sagna a dénoncé les agressions subies par les militants de Pastef, les qualifiant « de provocations visant à saboter les élections. »



Face à ces violences, il a précisé que sa vengeance se ferait pacifiquement, dans les urnes. « Ma vengeance ce sera le jour des élections législatives dans les urnes. Ces agressions sont extrêmement graves. Légitime défense, protection, plainte : Oui. Mais vengeance: non. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la justice doivent faire respecter l'ordre public sinon ils ne servent à rien. Qui a intérêt à la violence à 5 jours des élections législatives ? Les perdants mais surtout pas les vainqueurs » ,a-t-il martelé.



Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux militants blessés, Guy Marius Sagna les a appelé à la retenue face à la provocation de l’opposition. « Exercer de la violence avec des armes sur des militants de Pastef dans l'opposition était suicidaire. Le faire quand Pastef est au pouvoir c'est utiliser la provocation en espérant la réaction des militants de Pastef pour saboter les élections législatives. C'est la panique générale de nos adversaires qui utilisent l'arme du désespoir : la violence », a lancé Guy Marius Sagna.



Enfin, il a exprimé sa confiance en une « victoire éclatante » lors des élections législatives du 17 novembre.



Pour rappel, Ousmane Sonko tête de liste du parti Pastef après les violences notées contre ses militants lundi-soir a appelé á la vengeance. « Que chaque acte de violence subi par Pastef depuis le début de la campagne, que chaque patriote agressé et blessé, soit vengé de manière proportionnelle. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte », a-t-il déclaré.