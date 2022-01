Violences électorales à Keur Massar : Dieynaba Ndiaye parle d’accusation mensongère et charge Assome Diatta et sa sécurité

Jointe par téléphone, Dieynaba Ndiaye a nié les accusations portées à son encontre concernant l’incendie criminel de la maison de Dié Woulé Ndiaye qui a brûlé vif son mari et son petit-fils en parlant d'accusations mensongères. Par ailleurs, elle a pointé du doigt son adversaire politique Aminata Assome Diatta la candidate de Bby dans la localité de Keur Massar Nord et son camp. La responsable du mouvement Guëm Sa Gox leur a imputé la responsabilité des violences dans la commune. « Je ne suis mêlée ni de près ni de loin à cette affaire d'incendie. Je l'ai appris en même temps que tout le que monde», s’est-elle défendue.



Poursuivant Dieynaba Ndiaye a soutenu : « je ne pourrais jamais commettre de telles ignominies contre des êtres humains, notamment cet enfant de 3 ans. Je suis avant tout une mère de famille, qui a des enfants. Les enjeux de la politique ne me montent pas à la tête », a-elle clamé. D’après « Les Échos », la dame Ndiaye croyait que le motif de sa convocation, d'hier jeudi, à la gendarmerie de Keur Massar, était plutôt relatif « aux exactions et autres actes de vandalisme contre ses biens, notamment sa voiture, et ses partisans par les nervis d'Assome Diatta ».



« Les nervis d'Assome Diatta ont foutu, mercredi dernier, la merde dans notre quartier, vers les coups de 4 heures du matin. Ils se sont auparavant fait passer pour des policiers ou gendarmes en civil, avant de kidnapper un de mes éléments de sécurité, Thiat. Ils l'ont conduit ailleurs et sauvagement bastonné. Celui-ci est actuellement en soins intensifs à l'hôpital », a-t-elle révélé.



Par conséquent, la militante de Guëum Sa Bopp a reconnu toutefois être passée avec sa caravane devant le domicile conjugal de la militante de Bby. Cependant, elle a indiqué ne pas avoir commis d’acte de violence ou de provocation encore moins de menaces de quelque nature que ce soit contre Dié Woulé Ndiaye et ses camarades. « Je suis totalement innocente dans cette histoire d'incendie criminel. Et je ne l'ai point commandité », s´est défendu Dieynaba Ndiaye. Cette derniere a collé tous ses accusations contre son adversaire politique Aminata Assome Diatta.