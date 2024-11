Violences faites aux femmes : En 2023, environ 51 100 femmes et filles tuées dans le monde

Les données sur la violence envers les femmes et les filles, bien que plus accessibles qu'auparavant, révèlent une réalité inquiétante. Selon le rapport de l'ONU Femmes environ 736 millions de femmes âgées de 15 ans et plus, a subi au moins une fois des violences sexuelles et/ou physiques de la part d'un partenaire intime ou d'autres agresseurs. Ce chiffre alarmant, qui ne prend pas en compte le harcèlement sexuel, met en lumière l'ampleur du phénomène.



À en croire le document, les violences perpétrées par des partenaires intimes constituent la majorité des agressions contre les femmes. Plus de 640 millions de femmes, soit 26 % des femmes âgées de 15 ans et plus, ont subi des violences de la part de leur conjoint ou ancien partenaire. "Cette forme de violence engendre des conséquences durables, tant sur le plan physique que psychologique, avec des taux accumulés de dépression, de troubles anxieux, de grossesses non désirées et de maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH", souligne le rapport. Féminicides : un drame quotidien En 2023, environ 51 100 femmes et filles ont été tuées par leur partenaire intime ou des membres de leur famille, soit 140 victimes par jour. Ces féminicides représentent 60 % des homicides commis dans la sphère privée, mettant en évidence l'environnement toxique auquel de nombreuses femmes sont confrontées.



Les femmes vivantes des discriminations multiples, notamment celles en situation de handicap, sont particulièrement exposées aux risques accumulés de violence. Une étude européenne révèle que les femmes handicapées, notamment celles disposant de faibles revenus, sont davantage victimes de violences. Les adolescentes : une cible vulnérable Les adolescentes sont particulièrement touchées par les violences conjugales. À l'âge de 19 ans, près d'une sur quatre ayant été en couple a déjà subi des violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part de leur partenaire.



Dans les Caraïbes, une analyse régionale menée entre 2016 et 2019 dans cinq pays à savoir Grenade, Guyana, Jamaïque, Suriname et Trinité-et-Tobago montre un lien direct entre les attitudes patriarcales et les violences conjugales. Les hommes ayant des comportements visant à contrôler les femmes notamment leur autonomie et leurs interactions sociales augmentent significativement le risque de violence dans le couple.