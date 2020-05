Violentes manifestations à Cap Skirring: plusieurs personnes blessées par "balle réelle"

Chaude journée à Cap-Skirring ce samedi au sud du Sénégal. Les habitants de la cité balnéaire voulaient organiser une marche non-autorisée pour réclamer de l’eau potable. Ces populations ont menacé de saboter les travaux d’extension de forage hôteliers et l’arrêt de l’exploitation et de la commercialisation de l’eau par l’usine la Casamançais dans les prochaines semaines si les autorités ne trouvent une solution à leur doléance.



La marche, selon nos confrères de gms.sn, a été dispersée à coup de grenade lacrymogène et les populations fortement mobilisées ont foncé sur la dizaine d’éléments qui était positionnée. Plusieurs personnes auraient été blessées par balle réelle, d'après des manifestants qui accusent les gendarmes.