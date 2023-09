Violentes manifestations à Kédougou : Birahim Seck demande l'ouverture d'une enquête et le départ du préfet

Le coordonnateur du Forum civil section Sénégal, Birahim Seck s'est exprimé sur les violentes manifestations meurtrières dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal. Il estimé que le Préfet en place ne peut plus rester en poste à Saraya, avant de demander l'ouverture d'une enquête.



« M.le MINT, nous avions alerté sur la situation à Saraya, vous n'avez pas réagi. Il a fallu qu'il y ait mort d'hom pour prendre un acte de retrait de l'arrêté selon seneweb. La verite est que le Préfet en place ne peut plus rester en poste à Saraya et une enquête doit être ouverte», a posté M. Seck.



Le bilan des affrontements dans la région de Kedougou est passé de 2 à 3 morts. Plusieurs blessés sont envoyés à l'hôpital. À l'origine de ces violents affrontements, la modification et le remplacement de l'arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'œuvre non qualifiée.