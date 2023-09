Violents affrontements à Khossanto: qui sont les deux personnes tuées par balles ?

Des habitants de la commune de Khossanto et du village de Mama Khono, à Kédougou se sont violemment opposés, lundi, aux Forces de défense et de sécurité (Fds) après avoir barré, dans un premier temps, la route qui relie Sabodala à Bembou.



Selon les informations de Libération, deux manifestants sont morts après avoir reçu des balles alors que 14 blessés étaient dans un état jugé grave. Il s’agit de Bakary Cissokho, âgé de 58 ans, marié et père de 6 enfants. Cet orpailleur est aussi le grand frère du maire de Khossanto, Mamady Cissokho. L'autre victime est aussi un orpailleur mais de nationalité burkinabé, Abrahim Ouedraogo, âgé de 27 ans lui aussi marié et père d’un enfant.



Un calme relatif était noté dans la zone en début de soirée alors que des renforts de la gendarmerie arrivaient de Tambacounda, confient nos confrères.



Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a fait abroger l'arrêté en cause. Dans cet arrêté, les autorités administratives devenaient les présidents des Commissions. Or dans l'ancien, ce rôle était dévolu aux chefs de village pendant que les autorités administratives étaient des coordonnateurs.



Pour rappel, ces violents affrontements font suite à la modification et au remplacement de l’arrêté N 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée de recrutement locale de la main d’œuvre non qualifiée.