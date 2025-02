"Vision 2050": le Sénégal déploie son ‘New Deal Technologique’ pour une transformation numérique et un accès universel à internet

Le Sénégal a officiellement lancé ce lundi, sa nouvelle stratégie numérique intitulée « New Deal Technologique ». Ce programme vise à instaurer une croissance durable et à moderniser l'Administration pour mieux servir les citoyens et les entreprises. La cérémonie de lancement s'est tenue au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Lors de son discours, le président Faye a souligné " l'importance de la digitalisation des services publics, notamment dans les domaines du cadastre, de la gestion foncière, de l'état civil, de la facturation électronique et de la télé-médecine." Il a mis en avant la simplification et la standardisation des procédures administratives, avec l'objectif d'offrir un accès universel à Internet à un coût abordable. Ce, dans le but de faciliter l'accès aux citoyens qui peines pour accéder a certains services. " Beaucoup de nos concitoyens font face à des processus longs, coûteux et parfois inefficaces pour accéder à l'information ou effectuer des démarches administratives de base ", a-t-il déclaré.



Poursuivant, le chef de l'État a aussi mis en exergue "la création d'une identité numérique unique basée sur la biométrie, permettant de générer des identités sectorielles utilisables dans divers domaines tels que la santé, l'éducation et la justice." Il a annoncé "un guichet unique citoyen qui sera également mis en place pour centraliser les interactions entre les usagers et l'administration."



Le New Deal Technologique prévoit également un soutien aux startups locales grâce à un programme d'incubation et de financement, dans le but de favoriser l'innovation technologique. L'administration verra une amélioration de sa performance grâce à l'interopérabilité des services, à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale via une traçabilité accrue.



Une économie numérique souveraine



Selon Bassirou Diomaye Faye, " le développement de l'économie numérique du Sénégal passera par la consolidation d'un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat axé sur les PME et les startups technologiques." Le Président a insisté sur la nécessité pour ces entreprises de "s'aligner sur les standards mondiaux afin de renforcer leurs compétences et atteindre un niveau de production industrielle performant et sécurisé."



Dans ce cadre, "l'accent sera mis sur l'actualisation et l'opérationnalisation de la stratégie pour les startups, incluant la labellisation et la mise en place d'un cadre incitatif. Des ressources et infrastructures numériques modernes seront déployées pour transformer les environnements de travail et améliorer la productivité."



Par ailleurs, la souveraineté numérique est devenue une priorité pour le Sénégal. Le chef de l'État a affirmé la volonté du pays de réduire sa dépendance aux solutions étrangères en renforçant la recherche et l'innovation locales. « Nous nous engageons à construire un espace numérique souverain en sécurisant nos infrastructures, en protégeant nos données critiques et en favorisant la production de technologies locales », a-t-il précisé.



Leadership africain en matière de numérique



Bassirou Diomaye Faye a exhorté les investisseurs et les acteurs technologiques à accompagner le Sénégal dans cette transformation numérique. « Le Sénégal offre un cadre propice aux investissements avec un marché dynamique, des ressources humaines qualifiées et un environnement juridique renforcé », a-t-il souligné.



L'initiative vise à positionner le pays comme un centre d'excellence en intelligence artificielle, cybersécurité, cloud computing, réalité virtuelle et robotique, permettant aux entreprises nationales de rayonner sur la scène africaine et internationale.



Afin d'assurer le succès de cette stratégie, le président Faye a demandé la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation performant. Il a conclu en appelant à une mobilisation collective : « Faisons du New Deal Technologique un moteur de progrès, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique ».